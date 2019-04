NEWS MILAN – Sembra che Gennaro Gattuso abbia sciolto il proprio dubbio sul modulo da utilizzare in Juventus-Milan. È Sportmediaset a rivelare che il 4-3-1-2 visto con l’Udinese verrà momentaneamente accantonato per tornare al consueto 4-3-3.

In difesa ci sarà la novità obbligata di Pepe Reina in porta al posto dell’infortunato Gianluigi Donnarumma. Il reparto sarà completato da Davide Calabria, Mateo Musacchio, Alessio Romagnoli e Ricardo Rodriguez. A centrocampo Tiemoué Bakayoko tornerà ad agire come diga centrale, mentre Franck Kessie torna titolare come mezzala destra e Hakan Calhanoglu verrà confermato come mezzala sinistra. Panchina per Lucas Biglia, deludente contro l’Udinese martedì. L’argentino dovrà farsi trovare pronto a gara in corso se il mister lo chiamerà in causa.

Per quanto riguarda l’attacco, è certo l’impiego di Jesus Suso come esterno destro. E ovviamente anche Krzysztof Piatek partirà dal primo minuto in Juventus-Milan. Il dubbio è legato a chi giocherà a sinistra. Gattuso è indeciso se impiegare Samuel Castillejo oppure adattare Patrick Cutrone in un ruolo che non rientra propriamente nelle sue caratteristiche. Lo spagnolo ex Villarreal è in vantaggio nel ballottaggio col compagno.

JUVENTUS-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-3-3) – Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo (Cutrone).

