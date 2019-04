MILAN NEWS – Una delle maggiori novità in casa Milan per quanto riguarda la formazione anti-Juventus che si presenterà domani è il portiere.

Infatti Gianluigi Donnarumma resterà fuori ancora per diversi giorni a causa del problema muscolare accusato durante la sfida di martedì contro l’Udinese. Un forfait importante, ma i rossoneri hanno la fortuna di avere un secondo portiere d’esperienza e di carattere come José Manuel Reina alle spalle del titolarissimo. Lo spagnolo sarà dunque il difensore dei pali rossoneri nel difficilissimo match di domani all’Allianz Stadium.

Reina dunque domani esordirà ufficialmente da titolare in Serie A con la maglia del Milan, in quella che forse è la gara più proibitiva della stagione, in casa di una Juventus che continua a viaggiare a ritmi altissimi verso l’ottavo scudetto di fila. Lo spagnolo classe ’82 ha già collezionato 8 presenze in stagione tra Europa League, Coppa Italia e i settante minuti circa contro l’Udinese martedì sera.

La speranza di Gattuso è duplice: in primis che Reina infonda ancor più sicurezza e maturità alla difesa del Milan, ma anche che ripeta l’exploit dello Stadium dello scorso anno. L’ultima volta che Reina ha sfidato la Juve in trasferta, tra i pali del Napoli, è riuscito ad ottenere un successo clamoroso con gol di Koulibaly in extremis. Vittoria che però non ha consentito agli azzurri di scavalcare la Juve nella classifica conclusiva 2017-2018.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

