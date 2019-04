MILAN NEWS – Il Milan riparte dalla tana della propria bestia nera. Dopo il triplice passo falso, ecco la Juventus: la maledizione di Gennaro Gattuso e dell’intero ambiente rossonero.

Come infatti sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è dal lontano 2011 che il Diavolo non trova gloria contro la Vecchia Signora. E per ironia della sorte, l’ultima volta avvenne proprio con un goal di Gattuso al 68esimo. Sulla panchina milanista, invece, ha subìto solamente sconfitte sonore dai bianconeri: ben 4 partite perse su 4 disputate, con addirittura 10 gol incassati e appena uno realizzato. Due k.o. in campionato, 2-0 e 3-1, ma soprattutto le due finali perse: la prima a maggio in Coppa Italia, con un sonoro 4-0 juventino, l’altra a gennaio a Gedda per la Supercoppa con rete decisiva di Cristiano Ronaldo. Questa volta il fenomeno portoghese non ci sarà, e tutti ci si augurano un epilogo differente all’Allianz Stadium.

Considerando quindi tali precedenti – sottolinea il quotidiano -, e la situazione attuale, anche un pareggio sarebbe d’oro. La partita contro la Juventus è la classica sfida che può riaccendere la fiamma dell’entusiasmo, e un punto lì potrebbe valere il doppio. Gattuso si gioca molto, quasi tutto: il mister non può incappare nel quarto risultato negativo di fila, perché l’1-1 contro i friulani è stato archiviato quasi come una sconfitta, e serve una svolta immediata per il sogno Champions League. Dopo, resteranno solo altre 7 finali a disposizione.

