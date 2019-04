Chi non muore si rivede, anche se per il momento soltanto come figura comprimaria. Hachim Mastour è tornato in Italia nella speranza di riavviare un percorso di crescita finora mai sbocciato.

L’ex talento del settore giovanile del Milan di origine marocchina sembrava destinato a grandissime cose: qualità tecniche eccellenti, la somiglianza fisica e strutturale con Neymar, i video virali di ‘freestyle’ che lo avevano reso famoso ancor prima di calcare i palcoscenici del calcio che conta. Ma un carattere troppo altalenante e una crescita caratteriale a rilento lo hanno portato lontano da Milanello.

Per lui esperienze fallimentari a Malaga, allo Zwolle e persino nel Lamia, club greco che sembrava finalmente puntare su di lui fino ad uno strano infortunio muscolare e ad una incomprensione che ha portato Mastour alla rescissione del contratto e all’addio dalla società ellenica in modo brusco. Tante, troppe delusioni ma finalmente anche un barlume di speranza: l’italo-marocchino si sta allenando in questi giorni con il Parma, precisamente con la Primavera ducale.

Mastour non potrà giocare con la squadra giovanile del Parma, sia perché è ormai fuori età (ha compiuto 20 anni) sia perché non può essere tesserato dopo il 20 marzo scorso. La sua speranza è però quella di tornare in forma, farsi notare e trovare al più presto un club che abbia fiducia in lui.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

