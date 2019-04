NEWS MILAN – Il Milan ha ottenuto soltanto un punto in quattro gare, e oggi è arrivata la terza sconfitta. Stavolta la prestazione c’è stata, i rossoneri sono andati anche in vantaggio con Krzysztof Piatek, ma gli errori di Musacchio e Calabria, uniti a quelli dell’arbitro Fabbri, hanno visto il Milan uscire sconfitto.

Nel post-partita, dopo le dichiarazioni a caldo di Gennaro Gattuso a Sky Sport, sono arrivate altre parole in conferenza stampa. Il tecnico è tornato sugli episodi arbitrali, ma senza sbilanciarsi ancora: “Sono un tesserato, non posso parlare e non fa parte del mio stile. Lo ripeto: il VAR è un qualcosa di incredibile, ma bisogna avere il coraggio di usarlo. Ci sono stati degli errori, ma non cerco alibi. L’ammonizione di Calhanoglu mi è sembrata eccessiva. Ma non possiamo parlare di furto“.

Gattuso ha rivelato anche di aver avuto un battibecco con Marco Landucci, allenatore in seconda di Massimiliano Allegri: “Io porto sempre grande rispetto. C’era una discussione fra lui e Cutrone, sono intervenuto e gli ho detto che il calcio è una ruota che gira, come la vita“. Su Alessio Romagnoli: “E’ normale sia arrabbiato, è il capitano del Milan. Ma lo è anche per il calcio ricevuto da Mandzukic“.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it