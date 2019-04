NEWS MILAN – Tutto pronto allo Stadium di Torino per Juventus-Milan, anticipo della 31^ giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:00.

Intanto sono appena state diramate le formazioni ufficiali.

Gennaro Gattuso torna al 4-3-3, dopo l’esperimento con il trequartista e le due punte: in tal senso l’assenza per infortunio di Lucas Paquetà ha parecchio condizionato. Il centrocampo torna quello titolare pre-Paquetà, ovvero con Kessie, Bakayoko e Calhanoglu. Tornano anche i terzini titolari, con Davide Calabria e Ricardo Rodriguez a completare il reparto insieme ai centrali Musacchio-Romagnoli. In porta ricordiamo che ci sarà Pepe Reina (che torna titolare in rossonero dopo 83 giorni), per l’infortunio accorso a Gigio Donnarumma. Tridente offensivo con Jesus Suso e Krzysztof Piatek, e la sorpresa Fabio Borini.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Massimiliano Allegri invece schiera un 3-5-2, con il ritorno tra i titolari di Mario Mandzukic e Paulo Dybala davanti. Out Cancelo, dato titolare alla vigilia: al suo posto Spinazzola spostato a destra, con Alex Sandro a sinistra. Federico Bernardeschi dovrebbe agire da trequartista, ma la zona offensiva bianconera può cambiare a partita in corso in base alla situazione.

Di seguito i 22 che saranno tra pochissimo in campo:

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro; Bernardeschi; Mandzukic, Dybala.

Allenatore: Allegri.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it