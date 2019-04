JUVENTUS MILAN – Tutto pronto all’Allianz Stadium per Juventus–Milan. Una sfida molto importante per la stagione rossonera. I ragazzi di Gennaro Gattuso, reduci da tre brutti risultati, devono rialzarsi.

“Questa partita cade a pennello“, ha detto l’allenatore del ‘Diavolo’ in conferenza stampa. Fare risultato o comunque non perdere darebbe nuova linfa al Milan, che deve ritrovare se stesso. Ma di fronte c’è una corazzata. La testa della Juventus è all’Ajax, sfida in programma mercoledì, ma la squadra di Massimiliano Allegri non regala niente a nessuno. Insomma, serve un’impresa per portare a casa punti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS–MILAN:

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro; Bernardeschi; Mandzukic, Dybala.

Allenatore: Allegri.

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.

Serie A, Juventus-Milan: cronaca e risultato del match

