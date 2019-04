MILAN NEWS – La sfida in trasferta in casa della Juventus è storicamente complicata e durissima per il Milan, come per qualsiasi altra compagine italiana.

I rossoneri infatti hanno vinto solo 21 volte nelle gare giocate in campionato contro la Juve fuori casa su 84 precedenti totali. Neanche male, ma sono tanti, troppi anni che la formazione milanese non sbanca le mura di Torino, in particolar modo da quando la Juventus gioca nel suo stadio di proprietà, ormai denominato Allianz Stadium.

Dando un’occhiata ai precedenti della sfida che si consumerà oggi alle ore 18, si nota che il Milan ha sempre perso nei match di campionato disputati allo ‘Stadium’, ovvero dalla stagione 2011-2012 in avanti. Sono sette i, k.o. consecutivi dei rossoneri in casa della Juve, l’ultimo dei quali giunto lo scorso anno con il successo 3-1 dei bianconeri con la rete dell’ex Bonucci inutile ai fini del risultato.

L’unica volta che il Milan non è uscito materialmente sconfitto dallo stadio di proprietà dei bianconeri è stato nella Coppa Italia 2012, quando arrivò un 2-2 dopo i tempi supplementari che però qualificò comunque la Juventus. Non a caso l’ultimissimo successo milanista in trasferta contro gli storici rivali risale al 2011, quando la Juve ancora disputava le gare casalinghe all’Olimpico di Torino. A segnare la rete decisiva fu un certo Rino Gattuso, attuale allenatore del Milan. E c’è chi spera che questa ‘casualità’ diventi una cabala in favore dei rossoneri nel match odierno.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

