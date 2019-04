MILAN NEWS – Alla fine sarà 4-3-3. Senza Lucas Paquetá infortunatosi durante l’ultimo match con l’Udinese, Gennaro Gattuso desiste dal trequartista e ritorna alle base in occasione di Juventus-Milan di stasera.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Non è esattamente la serata degli esperimenti, soprattutto considerando la mancanza di un interprete fondamentale per tale schieramento tattico. In porta, dato l’infortunio di Gianluigi Donnarumma, spazio ancora a Pepe Reina protetto con Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli al centro e con Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni. In mediana out Lucas Biglia: ci sarà piuttosto Tiémoué Bakayoko in cabina di regia, con Frank Kessie da un lato e Hakan Calhanoglu dall’altro. In attacco c’è una novità nel tridente: Fabio Borini, il quale agirà insieme a Suso a servizio di Krzysztof Piatek.

Il 3-4-1-2 che avrebbe voluto utilizzare Rino alla vigilia con l’Udinese, prima dello stop di Andrea Conti, sarà invece proposto da Massimiliano Allegri. Con Wojciech Szczesny tra i pali, il terzetto difensivo vedrà Mattia De Sciglio, Leonardo Bonucci e Daniele Rugani. Spazio a João Cancelo e Leonardo Spinazzola sugli esterni, con Rodrigo Bentancur ed Emre Can al centro. In avanti, sarà Federico Bernardeschi si muoverà tra le linee alle spalle di Paulo Dybala e Mario Mandzukic.

Juventus-Milan, le probabili formazioni della Gazzetta:

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cancelo, Bentancur, Emre Can, Spinazzola; Bernardeschi; Dybala, Mandzukic. All. Allegri

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it