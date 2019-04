MILAN NEWS – Spazio a Fabio Borini stasera all’Allianz Stadium per Juventus-Milan. Una scelta a sorpresa da parte di Gennaro Gattuso, ma ben ponderata e studiata per il suo 4-3-3.

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’ex Liverpool può essere l’equilibratore tattico del big match e per questo sarà scelto e probabilmente preferito a Samuel Castillejo. Filtro per la fase passiva, Borini, che non gioca una gara da titolare da Milan-Genoa di gennaio, può essere anche il jolly per passare a un 4-4-1-1 a gara in corso. Nel caso, si aggiungerebbe stabilmente al pacchetto di centrocampo con Frank Kessie sull’altra corsia, Tiémoué Bakayoko e Hakan Calhanoglu al centro e Suso trequartista alle spalle di Krzysztof Piatek. Nel momento più caotico e delicato della stagione, Rino vuole ritrovare le certezze difensive che hanno caratterizzato il Diavolo fino a poco fa. Quelle crollate dal derby in poi, ma che avevano reso il Milan la difesa meno bucata d’Europa e che sono state il fulcro milanista nella rimonta di gennaio. Per ritrovare quel vecchio brio, nella tana della bestia nera in assoluto, il tecnico fornisce quindi un rinforzo ad Alessio Romagnoli e compagni.

Redazione MilanLive.it

