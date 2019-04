Tanta attesa e tanta curiosità per Juventus-Milan, sfida tra due storiche rivali che hanno però ambizioni diverse sia in campionato che nelle coppe.

A commentare la sfida odierna c’ha pensato anche un doppio ex di lusso come Andrea Pirlo. Il ‘maestro’ ha giocato tanto e vinto altrettanto sia con la maglia rossonera ai tempi di Carlo Ancelotti, sia di recente con quella juventina voluto da Antonio Conte dopo la fine della sua esperienza al Milan.

Pirlo, interpellato da Radio Deejay, ha dato subito un suo parere sul centrocampo attuale del Milan: “Mi sembra che i rossoneri siano un po’ in calo, ma hanno ottimi calciatori anche in mezzo al campo. Meglio Biglia o Bakayoko? L’argentino è un buon mediano, sa giocare bene la palla, ma in questo momento il Milan ha più bisogno di un giocatore muscolare come Bakayoko. Gattuso lo sa bene, non parla mai a sproposito e mi piace nelle sue convinzioni tattiche”.

La Juventus si presenta al duello delle ore 18 senza Cristiano Ronaldo, che riposerà in vista della Champions League: “I bianconeri senza di lui perdono un po’ di esperienza e consapevolezza, anche perché certe gare vengono spesso decisi dai campioni come CR7. Ma la Juve può battere Milan e Ajax anche senza Cristiano”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

