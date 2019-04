MILAN NEWS – Parallelamente alla corsa alla Champions League, in casa Milan e Inter tiene sempre banco la questione stadio. Le società propendono per un nuovo impianto, il Comune preferisce non cancellare la storia scritta a San Siro pur non escludendo comunque una svolta epocale.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il sindaco Giuseppe Sala attende un incontro con le due società per la prossima settimana. E proprio il primo cittadino ha rilasciato importanti dichiarazioni in merito riportate oggi dalla rosea. Le possibilità restano tre: “Un ammodernamento di San Siro che lo renderà migliore al cento per cento. Un nuovo stadio, ma con San Siro ancora in funzione, anche perché le eventuali autorizzazioni prenderebbero parecchio tempo e nel 2026 forse non si farebbe a tempo. Oppure un nuovo San Siro. In un caso, nell’altro e nell’altro ancora ci sarà uno stadio che darà il massimo delle garanzie”.

Il tutto è strettamente intrecciato col maxi progetto delle Olimpiadi in Italia nel 2026, con Milano possibile sede di apertura e Verona tappa per la cerimonia di chiusura. Anche il sottosegretario Giancarlo Giorgetti si è espresso sulla questione stadio: “C’è sempre del sentimento quando si parla di posti come questo, che hanno fatto la storia dello sport italiano e milanese. Ma c’è una generazione di stadi da rinnovare. La nostalgia è una bella cosa, però a volte limita. Penso che si debba andare verso il futuro”.

