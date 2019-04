MILAN NEWS – Nel momento più delicato in assoluto, c’è il peggior tabù possibile. Perché la Juventus, soprattutto a Torino, è ormai ufficialmente la bestia nera del Milan di Gennaro Gattuso.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti sottolinea l’edizione odierna del Corriere della Sera, i numeri a favore della Vecchia Signora sono spietati: sette vittorie di fila contro il Diavolo, con l’ottava che sarebbe un record. Rino si gioca tanto, quasi tutto. Nel mezzo c’è l’ossessione Champions League, per entrambe. I bianconeri per vincerla e i rossoneri per qualificarsi. E la speranza in casa Milan, considerato un capitolo scudetto ormai chiuso da tempo, è che la formazione piemontese sia distratta dall’impegno con l’Ajax. Il turnover abbondante di Allegri in un certo senso lo dimostra, anche se la Juventus è chiaramente famelica e determinata anche attraverso le sue riserve. Ma adesso o mai più. Del resto, dopo il triplice passo falso, il Milan è chiamato a scrollarsi da dosso la rampante Atalanta e le insidiose Lazio, Torino e Roma distanti solo quattro lunghezze. Vincere, o almeno non perdere, per rinascere. Perché realizzare un’impresa all’Allianz Stadium, darebbe uno slancio forse anche determinante per questo complicato rush finale.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it