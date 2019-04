Oggi a Torino si è disputato il match Juventus-Milan, anticipo della 31^ giornata del campionato Serie A 2018/2019. Una sfida sempre molto affascinante, visto che sul campo dell’Allianz Stadium sono scese le due squadre più vincenti d’Italia.

Il risultato finale premia la squadra di Massimiliano Allegri, che vince 2-1. Rossoneri avanti nel primo tempo con gol del solito Krzysztof Piatek, ma nella ripresa la Vecchia Signora prima pareggia con il calcio di rigore di Paulo Dybala e poi si porta in vantaggio con il preciso diagonale in area di Moise Kean. I ragazzi di Gennaro Gattuso cercano di reagire, però non riescono a trovare il pareggio.

Juventus che in classifica sale a 84 punti e che può già festeggiare lo Scudetto domani sera, dal divano, se il Napoli dovesse perdere contro il Genoa a San Siro. Il Milan rimane quarto a quota 52 e rischia di essere scavalcato in questa giornata del campionato di Serie A. L’Atalanta è dietro con 51 punti, ma va detto che sfida l’Inter in questo turno. La Lazio, che deve anche recuperare il match con l’Udinese, è a 48 e può avvicinarsi. Idem la Roma, anch’essa a 48 e che stasera se la vedrà con la Sampdoria a Genova.

