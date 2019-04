CALCIOMERCATO MILAN – Non solo campionato. Juventus e Milan si sfidano sempre, quasi tutto l’anno, anche per questioni che riguardano poco il campo.

Tra rivalità, sfottò e storici amarcord, biancoeri e rossoneri restano nemici giurati, sempre sportivamente parlando. Ed il calciomercato è un altro territorio nel quale Juve e Milan spesso vanno a scontrarsi ed a pungolarsi per l’acquisto di giovani talenti o calciatori d’esperienza. E secondo alcune recenti indiscrezioni sarebbe in corso un duello per un baby calciatore del quale si parla un gran bene.

Calciomercato Milan, duello con la Juventus per Marin

Secondo ciò che riporta Calciomercato.com le due grandi del nostro calcio si starebbero sfidando per arrivare al giovanissimo talento croato Antonio Marin. Un nome nuovo per molti, ma non per i più importanti talent-scout internazionali, che conoscono molto bene le qualità tecniche di questo calciatore classe 2001 che milita nelle giovanili della Dinamo Zagabria.

Il talento croato è un’ala d’attacco abile a dominare entrambe le fasce e che sembra aver attratto gli osservatori sia del Milan, da tempo interessato ai giovani di prospettiva stranieri, sia della Juventus. Ma non solo: la scorsa settimana a Londra, dove Marin ha giocato con la sua Dinamo il match di Youth League perso ai rigori con il Chelsea, erano presenti numerosi osservatori di altrettanti club europei, tutti accorsi per vedere il 18enne croato da vicino.

Il Manchester City ha già proposto 10 milioni al club di Zagabria, che ha respinto il sondaggio al mittente, così come con un’altra offerta dalla Spagna: il valore di Marin è in crescita e anche le due squadre italiane dovranno mettersi in fila. Intanto il Diavolo e le Zebre sembrano nuovamente accomunate per una sfida a colpi di offerte e trattative.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

