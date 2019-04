CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante il momento delicato e difficile del Milan, c’è un calciatore che fa impazzire letteralmente i tifosi rossoneri.

Si tratta di Krzysztof Piatek, attaccante classe ’95 arrivato dal Genoa lo scorso gennaio. Il Milan ha strappato il centravanti polacco alla concorrenza, dopo un girone d’andata pazzesco con la maglia dei liguri e 13 reti segnate in campionato al suo primo vero anno in Italia. Un acquisto a cinque stelle che il d.t. Leonardo ha deciso di effettuare a prescindere dalle eventuali problematiche di cassa.

Calciomercato Milan, Piatek poteva essere del Napoli

Un colpaccio dunque quello effettuato a gennaio dal Milan, abile a strappare il sì di Piatek nonostante il calciatore ex Cracovia fosse già in parola con altre società. Infatti, come ricordato oggi dal Corriere del Mezzogiorno, l’attuale capocannoniere del campionato di Serie A è stato molto vicino dal diventare un calciatore del Napoli a gennaio.

Già all’epoca dei fatti si vociferò in maniera non precisa del corteggiamento azzurro per Piatek, confermato da questo retroscena di mercato: il Napoli aveva trovato un principio di accordo con il Genoa per l’attaccante, sulla base di 25 milioni di euro per il cartellino. Serviva invece arrivare ad un compromesso con l’entourage di Piatek per l’ingaggio. Gli azzurri hanno offerto prima uno stipendio di 600 mila euro, rilanciando poi a 900 mila nelle settimane successive. Troppo poco però, visto il rendimento in crescendo del centravanti e soprattutto l’inserimento del Milan, che dopo aver appreso la volontà di Higuain di volare al Chelsea ha subito puntato su Piatek per sostituirlo. Il blitz di Leonardo è stato a dir poco decisivo e dunque in pochi giorni i rossoneri hanno deciso di spendere 35 milioni e ingaggiare il calciatore 24enne, oggi tra i più brillanti della rosa.

