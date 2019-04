MILAN NEWS – C’è grande bagarre nella lotta per la zona Champions League, con almeno 4-5 squadre ancora impelagate per conquistare un piazzamento prestigioso.

Il Milan deve cercare di raggiungere l’obiettivo, sia per questioni sportive che finanziarie. La qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie che manca dal 2013 è decisiva anche per il futuro di Gennaro Gattuso, allenatore rossonero che negli ultimi tempi, complici i recenti risultati poco positivi, sta cominciando nuovamente a vedere la sua posizione traballante. C’è per l’appunto chi ammette che il suo destino dipenderà dal piazzamento finale del Milan.

Il tecnico calabrese è considerato un allenatore promettente ma forse non ancora maturo per portare il Milan verso altissimi livelli sportivi, in Italia ed in Europa. Insomma la sua posizione fa molto discutere, anche tra i tifosi: c’è chi lo apprezza e lo vorrebbe ancora a lungo alla guida dei rossoneri, chi invece lo considera poco adatto per un salto di qualità.

Gattuso ha sette partite, da qui alla fine del campionato, per tenersi stretto l’incarico al Milan e per portare quella che è la sua squadra del cuore in Champions League. Altrimenti potrebbe essere separazione, con la Roma (che cambierà sicuramente tecnico a giugno) pronta ad avvicinarlo. Infatti dalla capitale si parla di una forte stima di Francesco Totti per l’ex compagno di Nazionale, tanto che lo storico capitano giallorosso avrebbe fatto il suo nome per il dopo-Ranieri. Ma tutto dipenderà dal futuro piazzamento del Milan.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

