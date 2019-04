MILAN NEWS – E’ grande e dilagante la rabbia in casa Milan dopo quanto subìto ieri all’Allianz Stadium, e Pepe Reina non le ha mandate di certo a dire nel post partita.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il portiere spagnolo, alla seconda gara da titolare in Serie A, infatti non ha usato mezzi termini per sottolineare la sudditanza psicologica che propende a favore della Juventus. Ecco le parole riportate quest’oggi da Tuttosport: “Un pochino esci sempre sconfitto da questo stadio, ma a tutti i livelli. Quando ci sono da prendere decisioni cinquanta e cinquanta, difficilmente vieni premiato. Il rigore per il fallo di mano secondo me è netto. Se non ce lo danno, pazienza. Non possiamo fare niente di più. Anche per i giocatori della Juventus penso sia rigore netto, occupa uno spazio che non dovrebbe occupare con il braccio. Se poi ti chiamano al Var, nove volte su dieci cambi decisione, ma stavolta non è successo”.

Ora però guai a nascondersi dietro questa scusante. Per centrare un’obbligatoria qualificazione in Champions League, bisogna ripartire dalla prestazione e dal carattere mostrato ieri: “Sto dalla parte del tecnico, sto dalla parte del Milan. Dobbiamo essere fiduciosi, essere più uniti di prima. Mancano sette partite. Siamo in una buona posizione per la volata finale. Dobbiamo fare buone cose per arrivare quarti, l’obiettivo del nostro campionato”.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it