MILAN NEWS – Lo spirito Milan è ciò che dovrebbe spingere la squadra rossonera, tra mille errori e difficoltà, a tornare in auge e lottare fino all’ultimo per il suo traguardo.

E’ quello che si augurano i tifosi e, allo stesso tempo, è ciò che il capitano Alessio Romagnoli ha voluto infondere all’ambiente con un messaggio piuttosto breve, conciso ma chiaro. Il Milan è in un momento difficile ma servirà il carattere e la grinta dei suoi uomini migliori per riprendere il cammino in direzione del 4° posto e della qualificazione in Champions League.

Romagnoli ha utilizzato il suo profilo ufficiale di Facebook per rincuorare i tifosi rossoneri delusi e per promettere che d’ora in avanti, nelle sette sfide di campionato che mancano alla fine della stagione, il Milan ed i suoi componenti daranno il massimo: “È il momento di tirare fuori orgoglio e rabbia, ci aspettano 7 FINALI e dobbiamo rialzarci subito” – ha scritto il capitano classe ’95.

Il difensore tra l’altro ha pubblicato tale messaggio assieme ad una foto della gara di ieri contro la Juventus in cui ha un dialogo acceso con l’arbitro Fabbri. Una scelta non casuale, visto che il Milan non può non prendersela per la direzione arbitrale, che come confermato dal dirigente Leonardo è stata fastidiosa e piena di errori di valutazione, tanto da aver agevolato la rimonta bianconera.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

