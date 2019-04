MILAN NEWS – “Inadeguato”, è questo il termine utilizzato dal Dt Leonardo in riferimento all’arbitro Michael Fabbri nel bollente post partita di Juventus-Milan. Frasi, a quanto pare, pronunciate non solo in collegamento televisivo.

Secondo quanto infatti riferisce l’edizione odierna de La Repubblica, quelle parole potrebbero essere state dette proprio al diretto interessato incrociato negli spogliatoi dell’Allianz Stadium. Perché al momento del rientro dopo il triplice fischio – riferisce il quotidiano – ci sarebbe stato un duro confronto tra Leonardo e il direttore di gara, dove il dirigente rossonero ha esternato tutto il suo disappunto per le diverse situazioni ambigue che hanno favorito i bianconeri.

Alta tensione che ha riguardato un po’ tutte le parti, tra cui anche Gennaro Gattuso coinvolto in una lite verbale con Marco Landucci, vice allenatore di Massimiliano Allegri. Queste le dure, ma doverose, dichiarazioni di Leonardo al triplice fischio: “Bisogna vedere bene gli episodi. Il primo è abbastanza chiaro. Siamo molto dispiaciuti. Abbiamo fatto una grande prestazione, chiediamo sempre prestazioni così alla squadra. Riuscire a farla in una situazione del genere a Torino è stato bello, però dispiace uscire con zero punti anche perché il match è stato condizionato. Errori arbitrali chiari e netti. Comportamento dell’arbitro inadeguato anche verso i giocatori nei dialoghi, ciò ha provocato qualche irritazione. Ammonizione di Calhanoglu incomprensibile. Un arbitro deve sapere gestire, invece di aumentare la tensione. Non voglio polemiche che vadano oltre il calcio, però queste situazioni dispiacciono“.

