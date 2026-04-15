Milan, Furlani dice no: salta il grande colpo

I rossoneri erano pronti a chiudere un grande colpo per la prossima stagione: il no Furlani mette tutto a rischio

Il futuro del Milan passa dalle ultime sei giornate. Non solo classifica: la qualificazione in Champions League può cambiare le strategie di mercato e indirizzare le scelte della dirigenza.

Il club rossonero resta in corsa, ma il margine si è ridotto. Per questo ogni punto pesa anche fuori dal campo. Operazioni importanti, come quella per Leon Goretzka, dipendono dall’accesso alla Champions. Senza il pass europeo più prestigioso, alcune trattative rischiano di diventare più complesse, sia sul piano economico sia su quello dell’appeal internazionale.

Tra i nomi accostati al Milan c’è anche Robert Lewandowski, in uscita dal Barcellona a fine stagione. Un profilo di livello assoluto, ma con costi elevati. Secondo il Corriere della Sera, l’ad Giorgio Furlani non è orientato a investire su un attaccante di 38 anni, nonostante precedenti positivi con giocatori esperti. La linea resta chiara: investimenti mirati, sostenibilità e profili funzionali al progetto tecnico.