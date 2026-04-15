Dybala al Milan: c’è il sì del giocatore

La notizia è stata data dal Corriere della Sera, che scrive del desiderio del giocatore argentino, in scadenza di contratto con la Roma

I giocatori che hanno contratti in scadenza il prossimo 30 giugno sono chiaramente i protagonisti di questi giorni. Il Milan si sta muovendo con forza per capire quali opportunità poter cogliere. Non è un segreto che il nome in cima alla lista dei desideri sia quello di Leon Goretzka.

Il Diavolo e i suoi dirigenti hanno messo sul piatto una proposta da 5,5 milioni di euro netti a stagione per tre anni. Una proposta che il centrocampista tedesco sta prendendo in considerazione. Ma ci sono altre squadre su di lui: Goretzka piace anche alla Juve, oltre che al Barcellona.

Guardando ancora ai bianconeri, attenzione alla possibile sfida per altri elementi con accordi in scadenza: di certo non si può non considerare Dusan Vlahovic, che non ha ancora rinnovato con la Vecchia Signora. Il futuro del serbo si intreccia con quello di Robert Lewandowski, sogno di mercato di Milan e Juve, che può lasciare la Spagna. Tanti campioni, dunque, possono cambiare maglia.

Lo farà quasi certamente anche Paulo Dybala, che non sta parlando di rinnovo con la Roma. L’addio è sempre più vicino. Un addio che potrebbe non essere, però, all’Italia. Si pensava che l’ex Palermo potesse trasferirsi in Argentina, ma in realtà il sogno sarebbe un altro. Secondo Il Corriere della Sera, Dybala vorrebbe vestire la maglia del Milan.