MILAN NEWS – Impossibile per il Milan e per i suoi protagonisti non essere nervosi e rammaricati dopo la sconfitta di ieri contro la Juventus.

Un k.o. arrivato per colpe proprie ma anche per via di decisioni arbitrali che faranno discutere per giorni. Intanto la Gazzetta dello Sport ha riportato anche una discussione accaduta ieri durante l’incontro dell’Allianz Stadium tra due protagonisti delle due squadre presenti in panchina.

Il tecnico rossonero Gennaro Gattuso si è beccato non poco con Marco Landucci, il vice di Massimiliano Allegri alla Juventus. L’allenatore del Milan se l’è presa in maniera particolare con il tattico bianconero prima di tutto per alcune parole grosse volate ai danni di Patrick Cutrone già nel primo tempo, reo di aver protestato dalla panchina milanista dopo alcune decisioni arbitrali.

A spiegare il tutto è stato proprio Gattuso ieri in conferenza stampa al termine del tanto discusso match: “Io porto sempre rispetto a tutti, ma nel primo tempo c’è stata una discussione tra Landucci e Cutrone. Dopo la partita sono andato da lui e gli ho detto che il calcio è uno specchio della vita e che quindi la ruota gira…”. Poche parole ma significative di Gattuso, abile e signorile a rimettere al suo posto un Landucci stranamente nervoso verso la panchina del Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

