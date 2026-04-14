Clamoroso Ibrahimovic: “Allegri gliel’ha proibito”

Clamorosa indiscrezione in merito al rapporto fra Allegri e Ibrahimovic: a rivelarla è il noto giornalista, i dettagli

Il Milan ha perso tre partite nelle ultime quattro giornate, e questo basta e avanza per alimentare il solito caos intorno a squadra e società. In questi giorni non si parla d’altro che del possibile addio di Massimiliano Allegri, con o senza Champions: c’è la Nazionale sullo sfondo, e lui stesso nell’ultima conferenza stampa prima dell’Udinese non ha escluso alcuna possibilità.

Ma c’è un altro tema che sta emergendo in queste ore. Da qualche tempo la figura di Zlatan Ibrahimovic sembra sempre più distaccata dalla squadra e non solo. Da tempo non rilascia interviste pre e post partita né si vede allo stadio di fianco a Igli Tare (lasciato solo nella trasferta di Napoli). Che fine ha fatto quindi lo svedese?

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha riportato un’indiscrezione piuttosto forte sui suoi profili social: “C’è una presenza – e che presenza – sparita dalle cronache quotidiane del Milan, di cui nessuno parla. È Ibrahimovic, al quale Allegri ha proibito di frequentare lo spogliatoio, e che, dopo essere stato in disparte tutto l’anno, osserva l’evolversi della situazione. Nel frattempo, Ibra ha mantenuto la relazione con un vecchio amico, che sarebbe disposto a subentrare ad Allegri nel caso con il Milan fallisse la qualificazione alla Champions e il tecnico fosse “dirottato” in Nazionale“.