Il timone del Milan tra incertezze e speranze: Allegri garante per il Paradiso

Si naviga tra mille incertezze e il Diavolo sembra aver perso nuovamente la rotta: dire addio al suo comandante sarebbe l’ennesimo errore

Con l’addio di Paolo Maldini, il Milan ha perso la sua bussola. Ormai da anni, il Diavolo naviga senza una meta ben precisa: il Paradiso, di certo, è lontano e gli ultimi comandanti sono stati invitati a lasciare l’imbarcazione dopo pochi mesi. Un’imbarcazione che ha perso importanti marinai nel corso del tempo, da Sandro Tonali a Theo Hernandez, passando per Tijjani Reijnders e che altri potrebbe perderne.

E’ vero, è salita a bordo gente come Luka Modric e Adrien Rabiot che sa bene come portare in porto una nave. Per un intero girone di andata si è così viaggiato a velocità di crociera, come piace al suo attuale comandante. Poi, per via di alcune mancanze strutturali, l’imbarcazione ha iniziato a prendere acqua a bordo.

La meta del Paradiso resta dunque un miraggio, ma la nave non è ancora affondata: la Champions League rappresenta ovviamente il salvagente che la squadra è obbligata a prendere per continuare a pensare di poter puntare alla destinazione più ambita. Senza, si andrebbe a fondo.

Milan, Allegri a rischio: no ad un nuovo inizio!

Ma in questi giorni, a prescindere da tutto, si sta scrivendo del possibile addio del comandante, di Massimiliano Allegri, colui che ha riportato a galla la nave. Una separazione dal tecnico livornese porterebbe il Milan a ripartire nuovamente da zero, per l’ennesimo anno consecutivo. Il Paradiso diventerebbe, così, ancor più un miraggio, davvero irraggiungibile.

Un nuovo comandante rappresenterebbe un’incognita troppo grande. La permanenza di Allegri, invece, sarebbe la garanzia più importante, che tranquillizzerebbe i tifosi: sì perché il tecnico livornese resterebbe ben volentieri al comando della sua nave, ma ha bisogno di un equipaggio all’altezza della situazione.

Allegri, dunque, rappresenta il nuovo garante di un Milan vincente. Un Milan vincente che vuole anche Luka Modric. Una sua permanenza sarebbe un’ulteriore segnale positivo. Presto dunque capiremo quale direzione deciderà di prendere il Milan di Gerry Cardinale: si navigherà a vista per cercare di cogliere un nuovo salvagente o si punterà al Paradiso? Maggio ci darà le risposte che tutti i tifosi del Milan aspettano.