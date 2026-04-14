Milan, c’è già la prima cessione: addio inevitabile

Il giocatore rossonero lascerà sicuramente il Milan al termine della stagione: la società ha già deciso, tutti i dettagli

Il Milan prepara un’estate di cambiamenti profondi, soprattutto in attacco. Le ultime giornate di campionato possono segnare la fine di un ciclo: diversi protagonisti offensivi hanno il futuro in discussione. Da Rafael Leao a Christian Pulisic, con i rinnovi ancora da definire, fino ai casi più delicati come Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, valutati in uscita.

In questo quadro si inserisce anche la posizione di Niclas Füllkrug, destinata a chiudersi senza margini di inversione. La dirigenza ha già tracciato la linea per la prossima stagione, con l’obiettivo di inserire un nuovo centravanti di alto livello.

La decisione è chiara: il Milan non riscatterà Füllkrug. L’attaccante tedesco, arrivato in prestito gratuito, non vedrà attivata l’opzione da 5 milioni di euro. I numeri pesano: 16 presenze, 537 minuti e un solo gol in Serie A, per quanto decisivo contro il Lecce. Troppo poco per convincere il club a puntare ancora su di lui. Il ritorno al West Ham segna la fine di un’esperienza breve. Per il Milan si apre una nuova fase: rivoluzione offensiva e caccia al nuovo numero 9, con l’obiettivo di alzare il livello e garantire continuità realizzativa.