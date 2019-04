NEWS MILAN – Davide Calabria in Juventus-Milan ha commesso un errore grave nell’azione del 2-1 bianconero. Un passaggio sbagliato ingenuamente e dal quale purtroppo è nata la rete vincente della squadra di Massimiliano Allegri.

Il terzino destro rossonero si è sempre contraddistinto per la sua umiltà e la voglia di migliorare. E non a caso in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato un messaggio nel quale ha ammesso il proprio sbaglio, ma al tempo stesso dice di volersi rifare. Queste le sue parole: «Sono stati e saranno giorni complicati. Per tutti noi del Milan e per me in modo particolare. Ho commesso un’ingenuità che abbiamo pagato a caro prezzo. Ma siamo ancora lì. E se potessi giocherei già domani Milan-Lazio. Ho voglia di riscatto. Ho voglia di aiutare il mio Milan a tornare in Champions League, non desidero altro».

Il gesto di Calabria è certamente apprezzabile e siamo anche sicuri che sabato contro la Lazio avrà modo di dimostrare che l’errore è ormai alle spalle. Il numero 2 del Milan è uno dei fedelissimi di mister Gennaro Gattuso, che lo ha praticamente sempre schierato titolare e che crede fortemente in lui. Salvo sorprese, anche sabato a San Siro partirà dal primo minuto. Errori come quello commesso sabato a Torino non sono usuali per lui, pertanto il ragazzo non va condannato. Forza Davide!

Matteo Bellan

