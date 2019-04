CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Lucas Biglia potrebbe non essere a Milanello. Il centrocampista argentino ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e, considerando sia età che ingaggio, il club potrebbe decidere di cederlo in estate.

Il rinnovo contrattuale del giocatore non è una priorità del Milan adesso. Lo riferisce Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sul proprio profilo Twitter. Leonardo e Paolo Maldini potrebbero valutare la possibilità di dare via Biglia nella prossima sessione estiva del calciomercato. Gennaro Gattuso ha più volte esaltato il giocatore per il suo carattere e le sue qualità tattiche, però il suo apporto in questa stagione è stato limitato. Causa anche un grave infortunio, va ricordato, però con lui al posto di Tiemoué Bakayoko perno centrale del centrocampo la squadra è decisamente più fragile difensivamente.

Calciomercato Milan, Biglia in Cina? Hebei Fortune interessato

Se Biglia dovesse lasciare il Milan, il suo futuro potrebbe essere in Cina. Già in passato erano arrivate offerte dal ricco campionato asiatico per il giocatore. E in estate potrebbero arrivarne delle altre. Un club che monitora la situazione dell’esperto centrocampista è l’Hebei Fortune. La squadra è allenata dal gallese Chris Coleman ed ha in organico già due argentini molto famosi: Javier Mascherano ed Ezequiel Lavezzi.

Biglia potrebbe essere tentato dalla possibilità di approdare in Cina, se gli venisse presentata una buona offerta. Milan sicuramente disposto a trattare. Considerando i 33 anni del calciatore e il suo stipendio da 3-3,5 milioni di euro netti annui, il club rossonero non può lo ritiene intoccabile. Il fatto che il contratto di Lucas scada nel giugno 2020 può accelerare la sua cessione già nella prossima finestra estiva del calciomercato. Attenzione anche alle sirene provenienti dall’Argentina, dato che pure il Boca Juniors viene indicato tra le società interessate al giocatore. L’Hebei Fortune può offrire sicuramente più soldi, ma all’ex Lazio potrebbe non dispiacere un ritorno in patria per chiudere la carriera.

Il #Milan ha messo in stand-by il rinnovo fino al 2021 di Lucas #Biglia. Per età e ingaggio (guadagna 3,5 mln netti) il prolungamento dell’argentino non rappresenta una priorità per #Leonardo. E dalla Cina in estate l’#HebeiFortune è pronto a tornare alla carica… #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 7 aprile 2019

