NEWS MILAN – Tante polemiche durante e dopo Juventus-Milan per via delle discusse decisioni dell’arbitro Michael Fabbri. La squadra di Gennaro Gattuso si è sentita penalizzata pesantemente.

Uno degli episodi discussi è avvenuto nel finale della partita, quando Alessio Romagnoli è stato scalciato da Mario Mandzukic nell’area bianconera. Il pallone era lontano, ma comunque in gioco e dunque l’intervento dell’attaccante croato avrebbe dovuto essere sanzionato con fallo, rigore e cartellino. Tuttavia, l’arbitro Fabbri non ha visto e dal VAR non gli è arrivata la segnalazione che probabilmente lo avrebbe poi portato a prendere la scelta corretta.

Intanto La Gazzetta dello Sport rivela che Mandzukic potrebbe essere punito per aver rifilato quel calcio a Romagnoli. Infatti, è possibile che scatti la prova TV e che vi sia una sanzione per il centravanti della Juventus. Il Giudice Sportivo sta valutando ed è attesa per la giornata di domani una decisione. Una cosa certa che non vi sarà nel comunicato è un appunto su qualche giocatore rossonero squalificato per Milan-Lazio di sabato. Infatti, né Tiemoué Bakayoko né Samuel Castillejo hanno ricevuto un’ammonizione e pertanto il loro status di diffidati rimane. Invece Simone Inzaghi ha perso Milan Badelj, che era sotto diffida e salterà il big match di San Siro.

Mandzukic clearly kicks out at Romagnoli and of course absolutely nothing was given.

Mandzukic was already on a yellow card. pic.twitter.com/DtAEMA1oot

— TheMilanBible (@TheMilanBible) 6 aprile 2019