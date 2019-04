NEWS MILAN – È iniziato presso la sede della Lega Calcio l’incontro che vede protagonisti allenatori, capitani e arbitri (inclusi il Presidente Nicchi e il designatore Rizzoli) alla presenza del Presidente della FIGC Gravina e del Presidente della Lega Serie A Miccichè.

A rappresentare il Milan ci sono Gennaro Gattuso, Alessio Romagnoli e il team manager Andrea Romeo, arrivati puntualmente all’evento. C’è anche l’arbitro Fabbri, colui contro il quale la squadra rossonera si è scagliata dopo la partita di sabato a Torino contro la Juventus. Gravi gli errori commessi dal direttore di gara nell’arco del big match disputato all’Allianz Stadium. Nel 2019, essendoci lo strumento della tecnologia, certi sbagli non sono ammissibili.

Il designatore Nicola Rizzoli oggi dovrebbe avere un confronto con i rappresentanti del Milan per parlare di quanto avvenuto a Torino. L’arbitro Fabbri non ha fatto una bella figura nella gestione e nelle decisioni prese durante la delicata sfida di campionato. Certamente non arbitrerà più partite della squadra rossonera fino al termine dell’attuale Serie A. Un tipo di provvedimento già preso in passato con altri direttori di gioco ed altri club. Soluzione inevitabile dopo certe situazioni che si vengono a creare.

Redazione MilanLive.it

