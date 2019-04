MILAN NEWS – Incontro tra l’AIA e le squadre di Serie A stamattina in Lega. E il club rossonero, rappresentato da Gennaro Gattuso, il capitano Alessio Romagnoli e forse anche Leonardo, non perderà l’occasione per tornare inevitabilmente sugli episodi di Juventus-Milan.

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera, il designatore Nicola Rizzoli, presente anche in tribuna all’Allianz Stadium, ammetterà entrambi gli errori gravi e proverà a spiegarli per quanto possibile. C’era infatti sia il calcio di rigore per il tocco di mano di Alex Sandro, sia l’altro nel finale per sgambetto di Mario Mandzukic ai danni di Romagnoli nell’area di rigore opposta. E c’è un retroscena in merito: per Gianpaolo Calvarese al VAR, soprattutto il primo episodio, era rigore. Ma Michael Fabbri ha voluto seguire la propria via, e ora ne pagherà le conseguenze – riferisce il quotidiano – con uno stop di qualche settimana e senza più arbitrare i rossoneri fino a fine stagione.

Romagnoli ne approfitterà anche per discutere delle sue cinque ammonizioni stagionali tutte per proteste, e il club pretenderà più rispetto dopo gli innumerevoli episodi a sfavore non sanzionati. A Milanello, in queste ore, circola una particolare statistica: solo due rigori concessi al Diavolo in quest’annata, l’ultimo contro il Parma a dicembre. Nessuno in Serie A ne ha avuti di meno. La sensazione è che il Milan venga trattato come una provinciale, il che è chiaramente inammissibile per Elliott Management Corporation.

Redazione MilanLive.it

