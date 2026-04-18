Gabbia si riprende il Milan, Allegri si affida ai migliori

Il Diavolo è pronto a tornare in campo. L’obiettivo è rialzare la testa dopo il doppio ko con il quale si è scritta la parola fine al sogno Scudetto

La sconfitta di ieri del Como, contro il Sassuolo, ha ridato il sorriso al Milan, che non deve vivere la vigilia della sfida contro il Verona, sentendo l’acqua alla gola. Vincere, però, contro i gialloblu permetterebbe di allungare e di avvicinarsi sempre più all’obiettivo Champions League.

Dopo due ko pesanti, il Milan deve provare a reagire, cancellando tutte quelle insicurezze che stanno tormentando il mondo rossonero. Il miglior modo per farlo, ovviamente, è quello di affidarsi ai calciatori che ad inizio anno hanno portato in alto il Diavolo.

In attesa delle parole di Massimiliano Allegri, che interverrà in conferenza stampa alle 12.00, è facile prevedere una formazione senza sorprese e con il rientro di Matteo Gabbia. Con il centrale italiano in campo, il Diavolo ha perso una sola volta.

Si ripartirà da lui davanti a Mike Maignan, con Tomori e Pavlovic. A centrocampo, Allegri è intenzionato a riproporre il trio Modric, Fofana e Rabiot, con Bartesaghi e Saelemaekers sugli esterni. In avanti, nonostante le critiche, ad oggi non c’è nulla di meglio di Rafa Leao e Christian Pulisic, chiamati a riprendersi il Milan a suon di gol.