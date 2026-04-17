Non solo Nazionale: una big d’Europa vuole Allegri!

Non c’è solo l’Italia nelle possibili future destinazioni di Allegri: c’è anche una big d’Europa che lo vuole fortemente

Il futuro di Massimiliano Allegri è finito al centro delle discussioni. La sconfitta contro l’Udinese, e in generale il periodo poco positivo della squadra, ha aperto una nuova stagione di polemiche intorno alla società. Diverse fonti raccontano di un rapporto poco positivo fra l’allenatore e la società, con la prospettiva di un addio a fine stagione. In tutto ciò il Milan ha perso 3-0 in casa contro l’Udinese ma di quello non se ne parla minimamente.

Per Allegri si parla di Nazionale ma ora dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul Real Madrid. La stagione dei Blancos si avvia verso una chiusura amara. Eliminazione dalla Champions League contro il Bayern Monaco, fuori dalla Copa del Rey e distacco importante in Liga: numeri che certificano una delle annate più complicate degli ultimi anni. Il cambio in panchina da Xabi Alonso ad Alvaro Arbeloa non ha invertito la rotta, spingendo Florentino Perez a valutare un nuovo progetto tecnico.

Secondo indiscrezioni provenienti da Madrid, Allegri è tra i candidati per la panchina del Real Madrid. Un profilo da sempre apprezzato dal presidente del Real, soprattutto per esperienza internazionale e gestione dei grandi spogliatoi. In corsa anche Jurgen Klopp e Didier Deschamps, nomi di primo piano per rilanciare il club madrileno. Un’eventuale chiamata dalla Spagna, così come della FIGC, cambierebbe gli equilibri e aprirebbe nuovi scenari per la guida tecnica rossonera.