Milan, Allegri in bilico: 5 nomi per sostituirlo

I cinque nomi che il Milan starebbe valutando per una eventuale sostituzione di Allegri al termine della stagione

Il Milan si avvicina al finale di stagione con un nodo pesante da sciogliere: il futuro di Massimiliano Allegri. I risultati recenti hanno riaperto il dibattito interno e le prossime settimane saranno decisive. Le tre sconfitte nelle ultime cinque gare hanno incrinato le certezze costruite nei mesi precedenti. In parallelo, cresce l’interesse della Nazionale italiana dopo l’addio di Gennaro Gattuso. Il nome di Allegri resta tra i più forti per la panchina azzurra, mentre a Milanello si riflette sul proseguimento del progetto tecnico. Il contratto è in vigore fino al 2027, con opzione fino al 2028 e un ingaggio da 5,5 milioni netti, ma ogni valutazione resta aperta.

Un’eventuale scelta verso l’Italia costringerebbe il club a ripartire. Sarebbe il quarto allenatore in due anni, un dato che impone attenzione. Tra i possibili profili emergono Vincenzo Italiano, pronto al salto in una grande squadra, e Gian Piero Gasperini, alle prese con tensioni interne. Da monitorare anche Simone Inzaghi, mentre sullo sfondo restano Enzo Maresca e Thiago Motta. Al momento non risultano contatti concreti. Tutto dipende da Allegri: se arriverà la chiamata della Nazionale e la scelta sarà positiva, il Milan aprirà un nuovo ciclo tecnico.