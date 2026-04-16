Vlahovic con Leao: Milan, via un altro attaccante

I rossoneri sono a caccia del centravanti: risalgono le quotazioni del calciatore serbo. Il punto della situazione

Dusan Vlahovic al Milan, una pista non ancora tramontata. Nei giorni scorsi si era parlato di un rinnovo sempre più imminente per il serbo con la Juventus, ma al 16 aprile nessuna firma. Tutto è ancora bloccato. E’ evidente che manca la quadra sulle cifre e il Diavolo, che ha mostrato interesse per il giocatore già la passata stagione, sta valutando il colpo.

Non è un segreto che il Milan abbia voglia di regalarsi un centravanti, cogliendo la migliore opportunità possibile. Dusan Vlahovic è certamente una possibilità che la dirigenza sta prendendo in considerazione. Sul tavolo ci sono anche i nomi di Moise Kean, che costa una quarantina di milioni, e Robert Lewandowski.

Il polacco non convince Giorgio Furlani per i costi, ma Igli Tare ha parlato più volte con il suo entourage. Il giocatore è nel mirino anche della Juve, che pensa a lui proprio in caso di addio di Dusan Vlahovic. Il valzer degli attaccanti è ovviamente da seguire attentamente. Si potrebbe assistere ad un vero e proprio effetto domino.

Per far spazio all’importante stipendio di Dusan Vlahovic, il Milan deve ovviamente cedere qualcuno: secondo quanto scrive stamani La Gazzetta dello Sport, il nome giusto è quello di Nkunku. Siamo stati tra i primi a sottolineare il peso a bilancio del francese.

Il giocatore ex Chelsea è quello che costa di più al Diavolo: un suo addio permetterebbe chiaramente un nuovo ingresso di spessore. Dusan Vlahovic potrebbe così giocare al centro dell’attacco con Rafa Leao a sinistra e Christian Pulisic a destra.