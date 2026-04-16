Scaroni a 360 gradi: dall’obiettivo Milan al nuovo presidente

Le dichiarazioni del numero uno del club rossonero all’evento de Il Foglio Sportivo: ecco le sue parole

C’è anche Paolo Scaroni all’evento de Il Foglio Sportivo. Il presidente del Milan ha ovviamente parlato tanto della squadra rossonera. Inevitabile anche un accenno alla politica sportiva e al nuovo stadio.

Parlando di Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi, Scaroni non nasconde di aver sognato lo Scudetto: “Ci sarebbe piaciuto molto, ma non mi sono mai illuso, tra matematica e gioco…”

“L’obiettivo Champions – prosegue il presidente dei rossoneri – è fondamentale e non possiamo immaginare che il Milan non faccia parte della scena internazionale”. C’è dunque fiducia: “E’ una settimana difficile, dopo sabato non sono molto felice. Sono, però, fiducioso che conseguiremo l’unico obiettivo dichiarato da tutti a inizio stagione, la qualificazione in Champions”.

Paolo Scaroni è poi invitato a fare il punto della situazione sul nuovo stadio: “Ora San Siro è di proprietà dei club ed è un punto di arrivo fondamentale. Tutto procede in modo ragionevole. Spero di poter presto presentare la facciata del nuovo stadio, il progetto. E’ un’opera talmente importante per la città che deve raccogliere apprezzamento di tutti i cittadini. Dobbiamo fare una scelta e presentare il progetto, certamente prima dell’estate. Milan e Inter sono simili come esigenze: in altre città questa similitudine non esiste mentre noi dal primo giorno siamo d’accordo, avendo appunto le stesse esigenze.

Dal tema stadio a RedBi: “La mia fatica come presidente del Milan è tradurre l’Italia a un proprietario straniero perché ci mettiamo 6 anni e mezzo a fare uno stadio ad esempio…”

Infine una battuta su Malagò, nuovo presidente della FIGC: “Ha dedicato sua vita allo sport. Ero a Losanna quando hanno assegnato i Giochi Olimpici Invernali, senza di lui non li avremmo avuto. Dobbiamo affrontare cambiamento culturale anche noi, lui è una scelta saggia e l’ho votato con convinzione”. conclude Scaroni