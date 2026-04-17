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Milan, da Allegri al colpo a zero: quattro mosse immediate in primavera

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Dopo la Champions League servono risposte chiare da parte della dirigenza per dare continuità al Diavolo: il punto della situazione

Gerry Cardinale a San Siro
Milan, da Allegri al colpo a zero: quattro mosse immediate in primavera (Ansa) – MilanLive.it

Massimiliano Allegri ancora al centro del progetto Milan. Stamani è tornato il sereno e sui principali giornali sportivi si legge di un Diavolo intenzionato a proseguire con il suo tecnico e di conseguenza di accontentarlo. Una scelta, questa, che non può far altro che rendere felice il popolo rossonero.

Ciò che vuole il livornese d’altronde corrisponde ai sogni del tifoso: vincere grazie all’acquisto di giocatori importanti, che alzino l’asticella. Le prime decisioni di Gerry Cardinale arriveranno già in primavera e saranno chiaramente le più importanti, che ci faranno capire quale direzione prenderà il Milan.

  1. Con la qualificazione in Champions League in tasca, ci aspettiamo la ferma e netta conferma di Massimiliano Allegri. Se la direzione sportiva seguirà le indicazioni del livornese, con Igli Tare al suo fianco, il futuro di Giorgio Furlani potrebbe essere secondario.
  2. La seconda mossa è ovviamente il rinnovo di Luka Modric: il croato per restare ha bisogno di due garanzie, la permanenza di Allegri e una squadra all’altezza della situazione per tornare a vincere. Il Pallone d’Oro deve chiudere la sua fantastica carriera alzando al cielo un trofeo.
  3. La terza mossa è quella di mettere le mani su due giocatori a parametro zero, che alzino il livello della rosa: stiamo ovviamente parlando di Leon Goretzka, per il quale la trattativa è ben avviata, e un centravanti tra Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic.
  4. La quarta è ultima mossa primaverile è quella di acquistare Gila. La trattativa con la Lazio è avviata e ben impostata. Da qui si deve ripartire, per mostrare idee chiare e forti per un Milan vincente.