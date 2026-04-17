Milan, da Allegri al colpo a zero: quattro mosse immediate in primavera

Dopo la Champions League servono risposte chiare da parte della dirigenza per dare continuità al Diavolo: il punto della situazione

Massimiliano Allegri ancora al centro del progetto Milan. Stamani è tornato il sereno e sui principali giornali sportivi si legge di un Diavolo intenzionato a proseguire con il suo tecnico e di conseguenza di accontentarlo. Una scelta, questa, che non può far altro che rendere felice il popolo rossonero.

Ciò che vuole il livornese d’altronde corrisponde ai sogni del tifoso: vincere grazie all’acquisto di giocatori importanti, che alzino l’asticella. Le prime decisioni di Gerry Cardinale arriveranno già in primavera e saranno chiaramente le più importanti, che ci faranno capire quale direzione prenderà il Milan.