Milan, da Allegri al colpo a zero: quattro mosse immediate in primavera

Dopo la Champions League servono risposte chiare da parte della dirigenza per dare continuità al Diavolo: il punto della situazione
Massimiliano Allegri ancora al centro del progetto Milan. Stamani è tornato il sereno e sui principali giornali sportivi si legge di un Diavolo intenzionato a proseguire con il suo tecnico e di conseguenza di accontentarlo. Una scelta, questa, che non può far altro che rendere felice il popolo rossonero.
Ciò che vuole il livornese d’altronde corrisponde ai sogni del tifoso: vincere grazie all’acquisto di giocatori importanti, che alzino l’asticella. Le prime decisioni di Gerry Cardinale arriveranno già in primavera e saranno chiaramente le più importanti, che ci faranno capire quale direzione prenderà il Milan.
- Con la qualificazione in Champions League in tasca, ci aspettiamo la ferma e netta conferma di Massimiliano Allegri. Se la direzione sportiva seguirà le indicazioni del livornese, con Igli Tare al suo fianco, il futuro di Giorgio Furlani potrebbe essere secondario.
- La seconda mossa è ovviamente il rinnovo di Luka Modric: il croato per restare ha bisogno di due garanzie, la permanenza di Allegri e una squadra all’altezza della situazione per tornare a vincere. Il Pallone d’Oro deve chiudere la sua fantastica carriera alzando al cielo un trofeo.
- La terza mossa è quella di mettere le mani su due giocatori a parametro zero, che alzino il livello della rosa: stiamo ovviamente parlando di Leon Goretzka, per il quale la trattativa è ben avviata, e un centravanti tra Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic.
- La quarta è ultima mossa primaverile è quella di acquistare Gila. La trattativa con la Lazio è avviata e ben impostata. Da qui si deve ripartire, per mostrare idee chiare e forti per un Milan vincente.