Lewadowski al Milan, l’annuncio ufficiale sul futuro. E l’agente sbarca in Italia

Il punto della situazione sul futuro dell’attaccante polacco. Si decide il futuro in questi giorni: blitz del suo agente

Sono giorni importanti per il futuro del Milan. C’è una Champions League da conquistare sul campo, prima di programmare il futuro: dall’allenatore ai giocatori, passando per i dirigenti. La primavera ci darà tante risposte e il tifoso non vede l’ora di capire.

Sarà chiaramente Gerry Cardinale a prendere le scelte che servono e che riterrà più giuste. E’ questo, inoltre, il periodo in cui si guarda al calciomercato dei prossimi svincolati. I giocatori con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, infatti, sono liberi da mesi di accordarsi con nuove squadre.

Il Milan, così, sta sondando da tempo il terreno per capire quali possibili colpi mettere a segno. Non è un segreto che tra i nomi finiti sul tavolo del Diavolo ci sia soprattutto quello di Leon Goretzka. E’ stata formulata una proposta da 5,5 milioni netti a stagione per tre anni. Sul giocatore, però, ci sono anche Juventus e Barcellona.

Le due squadre, insieme al Milan, sono inoltre interessate al destino di Robert Lewandowski. Non è un segreto che Igli Tare abbia parlato con il suo entourage, cercando di capire la fattibilità dell’operazione. Pini Zahavi ha schedulato un viaggio in Italia per proporre i suoi giocatori ai club di Serie A.

Il piatto principale sarà ovviamente il centravanti polacco, che nel frattempo ha parlato del suo futuro: “Abbiamo ancora un po’ di tempo. Il club sa cosa penso e io ho avuto tempo per pensare. Non voglio parlare di offerte e del mio futuro. Sono più importanti le partite che restano e i gol. Che nella stampa esca qualcosa di nuovo ogni giorno non è importante”.

Non è da escludere, dunque, che alla fine Lewandowski resti al Barcellona, che appare essere la priorità. In caso contrario Milan e Juventus sono pronte ad approfittarne.