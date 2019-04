Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda oggi lunedì 8 aprile 2019.

Andiamo a scoprire la lista dei programmi odierni, film, serie tv e approfondimenti in prima e seconda serata di questo lunedì 8 aprile 2019. Di seguito l’elenco dei principali canali televisivi con la relativa programmazione.

Stasera in tv Rai 1

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Amore

23:40 – Che fuori tempo che fa

00:50 – S’è fatta notte

01:20 – TG1 NOTTE

Rai 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Made in Sud

23:40 – Povera Patria

01:30 – Protestantesimo

Rai 3

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:10 – Prima dell’alba

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rai 4

19:59 – The Americans II ep.12

20:49 – Just for Laughs XIV ep.3

21:12 – Lo sguardo di Satana – Carrie

22:59 – Vikings Vb ep.1

23:45 – Vikings Vb ep.2

00:36 – The Americans II ep.11

Rai Movie

20:05 – Stanlio e Ollio – Noi siamo le colonne

21:10 – Per qualche dollaro in più

23:35 – La ballata di Cable Hogue

Stasera in tv Canale 5

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

00:40 – X – STYLE

Italia 1

19:00 – SPORT MEDIASET

19:40 – C.S.I. NEW YORK – TRE GENERAZIONI

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – CROCEFISSA

21:25 – STAR WARS EPISODIO II – L’ATTACCO DEI CLONI

00:21 – QUELLA CASA NEL BOSCO

Rete 4

19:30 – FUORI DAL CORO

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 65 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:32 – L’ ALLIEVO

Canale 20

20:35 – THE BIG BANG THEORY I – IL POSTULATO DELL’HAMBURGER

21:00 – COBRA

22:57 – FANTASTIC 4 – I FANTASTICI QUATTRO

00:54 – HEMLOCK GROVE – L’ORDINE DEL DRAGO

Italia 2

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’IMBATTIBILE SUPERIORITA’ DI ENERU

21:15 – DRAGON BALL SUPER – LA MINACCIA DI BLACK GOKU

21:40 – DRAGON BALL SUPER – GOKU CONTRO BLACK: ROTTA VERSO IL FUTURO SIGILLATO!

22:10 – DRAGON BALL SUPER – TRUNKS E MAI – SENTIMENTI ATTRAVERSO IL TEMPO

22:40 – DRAGON BALL SUPER – IL MAESTRO E L’ALLIEVO : GOHAN E TRUNKS DEL FUTURO DI NUOVO INSIEME

23:10 – FUTURAMA – DOSSI E PARADOSSI

La 5

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – UN SOGNO PER DOMANI

23:53 – PERCHE’ TE LO DICE MAMMA

Mediaset Extra

19:45 – I CESARONI VI – I RAGAZZI DEL LAGO

21:41 – SCHERZI A PARTE SNACK

21:45 – GRANDE FRATELLO (diretta)

Stasera in tv LA7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Body of proof

01:00 – TG LA7 Notte

TV8

19:30 – Cuochi d’Italia

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – Rocky III

23:45 – Innocenti bugie

01:50 – Magazine UEFA – 1^TV

Nove

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Cucine da incubo Italia – 1^TVMamajuana

22:40 – Cucine da incubo Italia – Aquila

23:55 – Untraditional – 1^TV

