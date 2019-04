CALCIOMERCATO MILAN – Il finale di stagione sarà molto intenso per il Milan, a caccia del quarto posto valido per l’accesso alla prossima Champions League. Gli ultimi risultati non sono stati favorevoli, ma sabato ci sarà lo scontro diretto contro la Lazio.

Intanto in sede di mercato i media continuano ad accostare potenziali nomi ai rossoneri. L’ultima notizia arriva direttamente dalla Francia, dall’autorevole quotidiano L’Equipe. Pare che il Milan sia interessato a Jules Koundé. Si tratta di un difensore centrale classe 1998, di proprietà del Bordeaux, con un contratto fino al 2023. Nato a Parigi, è cresciuto ed ha esordito proprio con i girondini. In questa stagione ha già giocato partite tra Ligue 1, Europa League (qualificazioni comprese) e coppe nazionali, segnando anche due gol. Nonostante le tante partite giocate, stupisce che sia stato ammonito soltanto in 5 occasioni, e nessun rosso all’attivo. Ha anche collezionato una presenza con la Francia Under-20.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, rinforzi in difesa cercasi: interessa Kounde!

Il Milan a livello di difensori centrali al momento è al coperto, avendone già quattro: inamovibili Romagnoli e Caldara, ai quali si aggiungono Musacchio e Zapata al quale potrebbero rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. Gli ultimi due citati però sono in forte dubbio, con Musacchio che potrebbe rischiare la cessione se arrivasse la giusta offerta: considerando anche che fu acquistato dalla precedente gestione Mirabelli. Il suo rendimento in questi mesi è stato sempre molto alto quando, anche se ultimamente c’è stata una leggera flessione. Certamente non è considerato incedibile.

Koundé potrebbe essere un talento interessante, sul quale il Milan avrebbe messo gli occhi. In tal senso, il talent scout rossonero, Moncada, è molto attento al campionato francese e qualora Kounde fosse considerato idoneo, certamente verrà subito consigliato a Leonardo. La concorrenza per il giovane difensore, riporta L’Equipe arriva sempre dall’Italia: oltre ai rossoneri, attenzione alle altre big: Inter su tutte, più Roma e Lazio.

I colleghi francesi non fanno valutazioni sul prezzo. Secondo Transfermarkt il valore del calciatore attualmente sarebbe di 12 milioni di euro, ma ovviamente non sarà così facile trattare su queste cifre per un giocatore così giovane e sempre titolare nel Bordeaux. Certamente si potrà trattare per non meno di 20-25 milioni. Va inoltre detto che ultimamente la scuola di difensori centrali francesi sta sfornando importanti talenti: ricordiamo l’ultimo, Presnley Kimpembe del PSG, ai quali sono seguiti negli ultimi anni Varane e Umtiti, titolari in Real Madrid e Barcellona, nonché campioni del Mondo con la Francia a Russia 2018.



Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it