MILAN NEWS – Oggi, come di consueto, è arrivato il responso del giudice sportivo dopo la 31.a giornata del campionato di Serie A.

Il giudice Gerardo Mastrandrea ha analizzato gli episodi disciplinari più importanti dell’ultimo weekend e ha deciso prima di tutto di non intervenire su Mario Mandzukic. L’attaccante della Juventus si è reso protagonista di un brutto fallo di reazione su Alessio Romagnoli sabato nel match contro il Milan, a palla lontana ma a gioco ancora attivo, rischiando l’espulsione ed il calcio di rigore contro.

Il tutto però è stato decretato come non violento dal Giudice Sportivo, come confermato dalla nota ufficiale pubblicata sul sito della Lega: “Considerato che nel caso di specie il gesto non assume con certezza i connotati della condotta violenta, il giudice delibera di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Mario Mandzukic“. Dunque né il Var né la prova televisiva hanno voluto punire il gesto poco sportivo dello juventino, un calcio a palla lontana che è stato evidentemente visto e riportato da tutte le televisioni e che ora rischia di creare polemiche e un precedente.

Si segnala inoltre la quarta sanzione stagionale per il rossonero Hakan Calhanoglu, che entra nella lista dei diffidati, mentre il laziale Milan Badelj salterà proprio per squalifica Milan-Lazio di sabato sera perché ammonito nel match di domenica sera contro il Sassuolo.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

