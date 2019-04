MILAN NEWS – Sono venute meno tante certezze in casa Milan nell’ultimo mese, tra cui anche quelle difensive che aveva raggiunto picchi massimi. Ma è già pronto un rinforzo particolare per tale evenienza, un uomo più forte della sorte e che scalpita per rilanciarsi: Mattia Caldara.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in virtù di una serie di uomini chiave in calo, non è escluso che Gennaro Gattuso potrebbe mischiare un po’ le carte in questo finale di stagione. Difficilmente ci saranno modifiche nel delicatissimo doppio scontro diretto con la Lazio, ma le attenzioni del mister, in questi giorni, sono ben attente su alcuni giocatori apparsi in affanno. Tipo Davide Calabria, insidiato da un energico Andrea Conti, oppure proprio Matteo Musacchio, autore del fallo da rigore ai danni di Paulo Dybala e che potrebbe far spazio all’ex Atalanta in questo rettilineo finale. Sul bilancio dell’argentino, reduce da 14 presenze consecutive tra Serie A e Coppa, pesa in particolare qualche sbandata di troppo nelle ultime 3 gare e il tecnico – sottolinea il quotidiano – potrebbe iniziare a valutare la carta Caldara, utilizzata finora una sola volta. Il 24enne di Bergamo, infatti, sta bene, da un mese è tornato ad assaggiare panchina e campo, e ora aspetta solo il grande momento dopo un’annata maledetta. Anche la freschezza, fisica e mentale, può fare la differenza in questo finale.

Redazione MilanLive.it

