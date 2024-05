Calendario Milan a Maggio: date e orario delle partite, c’è un match in più da disputare

Ultimo mese della stagione per il Milan che si appresta a chiudere l’annata con le residue quattro partite di campionato. Per i rossoneri c’è un impegno ulteriore oltre a quelli di Serie A

Sarà un finale di stagione senza obiettivi da raggiungere per il Milan. Quattro le partite che mancano alla conclusione del campionato di Serie A nelle quali i rossoneri puntano almeno a conservare il secondo posto in classifica.

Seconda posizione in campionato, attualmente a +5 dalla Juventus, che assegna un posto nella prossima final four di Supercoppa Italiana, alla quale il Milan può tuttavia partecipare anche classificandosi come terzo grazie alla finale di Coppa Italia già raggiunta dalla Juve stessa. Quattro partite che servono, dunque, più che altro per le statistiche anche per la possibilità di superare quota 80 punti, risultato quest’ultimo di certo inusuale per una seconda classificata.

Il primo impegno del Milan a maggio sarà contro il Genoa. La sfida con i rossoblu è in programma domenica 5 alle 18 a San Siro. Tanto è cambiato rispetto al match di andata concluso con Giroud in porta e vinto dal Milan con il contestato gol di Pulisic. Quella sera i rossoneri conquistarono il primo posto in classifica, posizione poi subito persa a scapito dell’Inter che non l’ha mai più lasciata da ottobre.

Milan, i match di maggio: ce n’è un altro oltre la Serie A

Se contro il Genoa, il Milan affronterà un avversario che non ha più nulla da chiedere al campionato, il successivo match dei rossoneri con il Cagliari rappresenta una sfida cruciale per i sardi, ancora invischiati nella zona retrocessione.

Si giocherà di nuovo a San Siro, sabato 11 maggio alle 20.45, in quello che sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre che si sono incrociate anche negli ottavi di finale di Coppa Italia (3-1 per i rossoneri).

Dopo il Cagliari, il Milan è atteso dall’ultima trasferta stagionale contro il Torino. In casa dei granata, i rossoneri non vincono dallo 0-7 del 2021. Nell’annata Scudetto uno 0-0 che poteva complicare e non poco il duello a distanza con l’Inter. Nella scorsa stagione, sconfitta per 2-1 prima della pausa per il Mondiale.

La Serie A 2023-2024 del Milan si concluderà con la sfida casalinga contro la già retrocessa Salernitana. Di fatto, un’amichevole con l’addio a San Siro di Simon Kjaer e, verosimilmente, anche di Olivier Giroud e Stefano Pioli.

La stagione del Milan prevede anche un altro impegno. Il 31 maggio, infatti, è in programma un’amichevole a Perth, in Australia, contro la Roma. Una data davvero insolita anche per un match di esibizione, dagli evidenti risvolti commerciali per entrambe le squadre. Da capire con quali giocatori, sia Roma che Milan, si presenteranno a Perth, considerando che in tanti saranno già in ritiro con le rispettive Nazionali in vista dell’Europeo.

Di seguito, il riepilogo dei match di maggio 2024 per il Milan

Milan-Genoa; domenica 5 maggio ore 18 (Dazn; Zona Dazn)

Milan-Cagliari; sabato 11 maggio ore 20.45 (Sky Sport; Dazn)

Torino-Milan; data e orario da definire

Milan-Salernitana; data e orario da definire

Milan-Roma; amichevole 31 maggio, orario da definire