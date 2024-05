Milan, doppio colpo Real per Lopetegui: nel mirino un grande ex

Dalla Spagna cominciano a delineare come sarà il nuovo Milan di Lopetegui: il tecnico potrebbe chiedere un doppio rinforzo dal Real

Sarà un Milan in salsa spagnola quello che sta per nascere? Non è ancora ufficiale, ma diversi indizi ormai sembrerebbero portare in questa direzione. Il primo, ovviamente, riguarda il nome del prossimo allenatore rossonero. Il prescelto, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere Julen Lopetegui. Un allenatore che non scalda la piazza, ma che potrebbe avere in mente un progetto molto ambizioso, fondato su due colpi molto importanti. Due colpi Real.

D’altronde, i rapporti tra i rossoneri e la dirigenza dei blancos sono, come tutti sanno, a dir poco buoni. Lo dimostra il prestito pluriennale di Brahim Diaz, oltre all’affare Alex Jimenez. Non a caso, negli scorsi giorni si era parlato di un possibile interessamento del Milan anche per un prestito di Arda Güler, blindato però da Ancelotti negli ultimi giorni.

Se margini per portare in rossonero il turco non sembrerebbero esserci, il Milan potrebbe comunque piazzare un doppio colpo dal Real, mettendo le mani su due calciatori di grandissimo talento. E sarebbe un biglietto da visita niente male per un allenatore che dovrà lavorare sodo per riuscire a conquistare il cuore dei suoi possibili nuovi tifosi.

Milan, Lopetegui vuole due colpi dal Real: nel mirino Brahim e non solo

Uno dei grandi obiettivi di Lopetegui, stando a quanto riferito dal quotidiano catalano El Nacional, potrebbe essere un grandissimo ex rossonero, quel Brahim Diaz che al Milan ha vissuto tre stagioni intense, ha vinto uno scudetto e ha conquistato una semifinale di Champions da grande protagonista.

Dopo una stagione di luci e ombre, in cui ha avuto meno spazio rispetto a quello che avrebbe immaginato alla corte di Ancelotti, il trequartista naturalizzato marocchino sarebbe aperto ad ascoltare offerte per lasciare la Caja Blanca dopo una sola stagione, e il Milan sarebbe ovviamente una meta gradita. Tuttavia, si tratterebbe di un’operazione non proprio semplice: il Real in questo momento per il suo cartellino chiede infatti non meno di 50 milioni di euro.

Meno complessa appare invece l’operazione che potrebbe far diventare rossonero un grande talento come Dani Ceballos. Vero e proprio esubero del Real in questa stagione, messo ai margini del progetto dal tecnico di Reggiolo, l’ex Arsenal avrebbe bisogno di una nuova avventura per rilanciarsi a livello europeo, e il Milan potrebbe rappresentare il palcoscenico ideale per tornare a essere un perno su cui far ruotare un intero progetto.

Apprezzatissimo da Lopetegui, Ceballos potrebbe lasciare il Real per circa 15-20 milioni. Un prezzo più che abbordabile, visto e considerato anche il livello del giocatore in questione.

Insomma, per il momento si tratta ancora di voci. Dovesse però arrivare a Milanello con Brahim e Ceballos al proprio fianco, di certo il tecnico spagnolo presenterebbe ai tifosi rossoneri un biglietto da visita più che dignitoso, in grado di ravvivare un ambiente in questo momento molto lontano da qualsiasi forma di ottimismo.