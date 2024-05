Milan, aumenta la concorrenza per il bomber: irrompe il Liverpool di Slot

Il Liverpool potrebbe regalare al nuovo tecnico Arne Slot uno dei suoi pupilli: doccia fredda per il Milan, il bomber rischia di sfumare

Il Milan continua la ricerca del proprio bomber per il futuro, l’attaccante centrale di spessore da cui ripartire. Da Zirkzee a David, passando per Guirassy e Gyokeres, sono tanti i profili seguiti con attenzione dalla dirigenza rossonera. Tra questi, uno in particolare negli ultimi giorni sembrava essersi avvicinato, complici alcuni contatti tra l’entourage del calciatore e i vertici del club. Nel bel mezzo della trattativa, avrebbe però fatto irruzione un competitor che non può essere sottovalutato: il Liverpool del nuovo tecnico Arne Slot.

L’approdo dell’allenatore del Feyenoord sulla panchina dei Reds potrebbe non essere una buona notizia per il Milan, almeno sul fronte mercato. Il tecnico campione d’Olanda lo scorso anno potrebbe infatti dar vita a una vera e propria rivoluzione, imponendo al club una svolta sul mercato. E considerando che al Liverpool i soldi non mancano, avrebbe a disposizione un budget molto importante per portare sulle sponde del Mersey tantissimi giocatori di talento, tra cui anche il bomber che tanto piace al Milan.

Se nelle settimane precedenti in casa Liverpool si era parlato in particolar modo di un interessamento per Gyokeres, oggi la pista che porterebbe all’attaccante dello Sporting sembrerebbe essersi raffreddata. Slot potrebbe infatti essere convinto a puntare su un altro bomber di grande talento, un gioiello da lui stesso messo in evidenza in questa stagione.

Milan, concorrenza inglese: c’è il Liverpool sul bomber che piace ai rossoneri

Nella settimana dei primi contatti tra i dirigenti del Milan e l’entourage di Santiago Gimenez, 23enne attaccante messicano del Feyenoord, la pista che porterebbe al bomber centroamericano si sarebbe raffreddata a causa dell’irruzione importante da parte del Liverpool.

Stando a quanto riferito dal Fichajes.net, i Reds potrebbero infatti decidere di dare il benvenuto al nuovo tecnico Arne Slot portando con lui a Liverpool uno dei gioielli più brillanti del suo Feyenoord, un attaccante da 24 gol stagionali, di cui due anche in Champions League.

D’altronde, la valutazione che ne fa il club olandese (non meno di 45 milioni di euro) non spaventerebbe un club come quello inglese, pronto a investire una somma importante pur di fare un regalo al proprio nuovo manager.

Un bel problema per il Milan e per le altre pretendenti, come Napoli e Atletico Madrid, da tempo sulle tracce dello stesso attaccante. Qualora dovesse il Liverpool dovesse decidere di affondare il colpo, con tutta probabilità i rossoneri dovrebbero infatti rivolgere la loro attenzione altrove, depennando un ulteriore nome dalla lista dei possibili eredi di Giroud.