Quel dico e non dico di Musacchio. pic.twitter.com/X2a4hXZojq — Abate Borisov (@UbriacoACM) 9 aprile 2019

NEWS MILAN – Il Milan prepara la sfida contro la Lazio, decisiva per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Ma è chiaro che la squadra non ha dimenticato quanto successo a Torino contro la Juventus.

Le polemiche arbitrali sono una ferita ancora aperta. E difficilmente guarirà in tempi brevi. Lo conferma la reazione social di Mateo Musacchio a quanto successo poco fa in Tottenham-Manchester City. L’arbitro, l’olandese Kuipers, ha assegnato un calcio di rigore ai ‘Citizens’ – dopo aver consultato il VAR – per un fallo di mano di Rose. La dinamica è simile, se non addirittura uguale, a quella di Alex Sandro sabato pomeriggio sul cross di Hakan Calhanoglu.

Il difensore argentino ha pubblicato un video in cui riprendere le immagini e le commenta con la emoticon perplessa. Chiaramente il riferimento è ancora all’episodio dell’Allianz Stadium. In questo caso Kuipers ha applicato in maniera perfetta il regolamento: Rose va in scivolata e con il braccio largo ostacola la transizione della palla. Gli è stato segnalato dal VAR e lui ha accolto il suggerimento nel modo giusto. Quello che avrebbe dovuto fare Fabbri in Juventus–Milan. Invece, ancora non si è capito per quale motivo, ha preferito rimanere sui suoi passi e non concedere il rigore.

Redazione MilanLive.it

