CALCIOMERCATO MILAN – Sarà rivoluzione a centrocampo per il Milan a fine campionato. Vada come vada, con o senza Champions League, – riferisce La Gazzetta dello Sport – ci sarà comunque un ribaltone per la mediana rossonera.

In uscita, potenzialmente, non ci sono solo Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e José Mauri, già certi dell’addio in virtù del contratto in scadenza proprio a giugno. Ma un punto interrogativo, con o senza l’Europa che conta, pende anche su Tiémoué Bakayoko, Lucas Biglia e Frank Kessie.

Calciomercato Milan, anche Kessie in dubbio per l’estate

E in particolare – riferisce la rosea – dal riscatto di Bakayoko dipenderà poi il futuro del regista argentino. Le ultime partite del resto sono state emblematiche: il giocatore di proprietà del Chelsea è diverso dal 32enne sudamericano, abituato più a giocare in verticale, a tentare di saltare l’uomo e creare superiorità numerica, pur con dei rischi. L’ex Lazio, invece, è meno propenso al rischio e ha un tipo di gioco opposto: opta per linee più orizzontali, cercando la verticalizzazione solo quando è certo di riuscirci. Gennaro Gattuso sperava di schierarli insieme con risultati importanti, ma i tentativi – obbligati dall’emergenza assenti – in realtà non sono riusciti: il il 24enne di origini ivoriane, da mezzala, fatica a trovare la posizione e a capire i tempi. Considerando che tempo per ulteriori esperimenti non ce n’è, e che l’investimento per la sua riconferma è pari a 35 milioni di euro, alla fine – riferisce il quotidiano – la società potrebbe decidere di rinunciare a Biglia, legato da un solo anno di contratto e con uno stipendio di 3,5 milioni netti. A questo discorso bisogna poi aggiungerci Kessie, il quale ha anche risolto i suoi problemi con Rino ma resta l’unico che permetterebbe una sana e importante plusvalenza per Elliott Management Corporation. In entrata, invece, restano nel mirino Stefano Sensi del Sassuolo e Amadou Diawara del Napoli.

