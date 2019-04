Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Fiorentina. Sostituisce Stefano Pioli, che si è dimesso dopo alcuni contrasti con la società. La proprietà Della Valle e il direttore generale Pantaleo Corvino hanno deciso di affidare la squadra viola al tecnico campano, che era già stato nel club tra il 2012 e il 2015.

Questo il comunicato ufficiale della Fiorentina: «ACF Fiorentina comunica che Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021». Già in mattinata il tecnico era approdato a Firenze per firmare e prendere contatto con la squadra. Per lui una buona occasione, visto che dopo la fallimentare passata stagione con il doppio esonero da Milan e Siviglia era rimasto senza panchina.

La prima partita di Montella da nuovo mister viola sarà in casa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic domenica. Poi ci sarà la difficile trasferta di Torino contro la Juventus, prima del match di Coppa Italia a Bergamo contro l’Atalanta. La sorte vuole anche che l’allenatore campano si scontri con il Milan l’11 maggio a Firenze. Sicuramente cercherà di vincere e di fermare la corsa Champions League della sua ex squadra.

Redazione MilanLive.it

