NEWS MILAN – Sabato a San Siro arriva la Lazio e la squadra di Gennaro Gattuso punta a vincere. I recenti risultati negativi e la qualificazione Champions League in bilico obbligano i rossoneri a tornare alla vittoria.

Il Milan avrà bisogno del massimo sostegno da parte dei propri tifosi, pronti a rispondere presente. Allo stadio Giuseppe Meazza sono attesi oltre 60 mila spettatori. Ci sarà una cornice degna di uno scontro diretto così importante. Gattuso e i giocatori si giocano molto in quella sfida, non possono sbagliare. La squadra deve dare il massimo, aiutata anche dalla tifoseria nell’arco dei 90 minuti.

Dopo la deludente sconfitta di Torino contro la Juventus, il match Milan-Lazio rappresenta l’occasione ideale per ripartire. Il gruppo guidato da Simone Inzaghi è certamente forte e temibile, ma i rossoneri dovranno avere il giusto approccio e la mentalità vincente per riuscire a strappare 3 punti fondamentali nella corsa Champions League. Serve una prestazione di alto livello, praticamente perfetta, per conquistare un successo che manca Chievo Verona-Milan del 9 marzo. È passato troppo tempo ed è necessaria una svolta decisa, a partire da sabato a San Siro. Gli oltre 60 mila presenti allo stadio Giuseppe Meazza saranno da stimolo ulteriore ai calciatori in campo.

Redazione MilanLive.it

