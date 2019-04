NEWS MILAN – Dall’arrivo di Krzysztof Piatek a fine gennaio, il Milan ha inanellato una serie di successi consecutivi fondamentale per la speranza di conquistare a fine stagione la qualificazione alla prossima Champions League.

Nelle ultime quattro partite c’è stata una flessione sotto molti punti di vista, in primis in termini di risultato. Piatek è andato comunque in gol in certe partite, tanto da raggiungere quota 21 gol in campionato, e di superare Gonzalo Higuain nei gol stagionali segnati in rossonero nonostante il polacco abbia giocato molte meno partite dell’argentino. C’è però una statistica che emerge, ovvero che i gol da fine gennaio ad oggi sono arrivati quasi esclusivamente proprio da Piatek. E fin quando si vinceva, poteva anche essere positivo visto che il rendimento della squadra era comunque elevato per far arrivare palloni giocabili al proprio centravanti.

I gol rossoneri da due mesi e mezzo a questa parte sono stati 19 tra Serie A (11 partite) e Coppa Italia (2). Già di per sé la statistica non è molto positiva. Ancora di più se vediamo che di questi 19 gol, ben 10 sono stati segnati da Piatek. Gli altri 9 – ricorda Sportmediaset – sono da dividere tra 2 autogol e poi un gol ciascuno per Paquetà, Calhanoglu, Kessie, Castillejo, Biglia, Bakayoko e Musacchio. Stupiscono in tal senso i digiuni lunghissimi di Patrick Cutrone e Jesus Suso. Il primo ci ha abituato negli ultimi mesi a segnare con regolarità, nonostante davanti a lui avesse sempre avuto attaccanti di alto calibro seppur con rendimento negativo. Lo spagnolo invece è fermo dal match contro il Genoa di inizio gennaio: poi qualche infortunio e tante brutte prestazioni.

Il Milan – al di là della statistica sopracitata sui marcatori – ha necessità assoluta di ritrovare con maggiore continuità la via del gol, è innegabile, ma ancora di più di trovare i tre punti e la vittoria. Sabato sera partita più che fondamentale per la Champions League: Milan-Lazio, a San Siro vietato sbagliare.

🏃‍♂ Positive vibes before Saturday’s game! 😁 pic.twitter.com/nsY0zd0VRB — Krzysztof Piątek (@Pjona_19) 10 aprile 2019

